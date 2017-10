Feriado começa com possibilidade de chuva em todo o Estado

No entanto será uma chuva de curta duração e em regiões isoladas

Desde terça-feira (10) a alta pressão atmosférica vem mantendo o tempo com temperaturas muito elevadas em todo o Estado. Com o forte calor, somado a alguma umidade disponível, não se pode descartar a possibilidade de chuva e trovoada, no entanto de curta duração e em regiões isoladas.

Nesta quarta-feira (11), feriado da Divisão do Estado, existe a possibilidade de chuva Com temperaturas em torno de 39ºC a 20ºC.

Na capital os termômetros devem registrar máxima de 36ºC e a mínima de 20ºC, também com possibilidade de chuva.