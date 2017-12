Feriado de Natal segue com previsão de mais chuva no MS

O tempo segue parcialmente nublado em Mato Grosso do Sul e a segunda-feira (25) de Natal pode ser mais chuvas ao longo do dia.

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), existe a possibilidade de chuvas com trovões em várias regiões do Estado, as temperaturas devem ficar com a mínima de 22ºC e máxima de 33ºC.

Ainda de acordo com o Inmet o tempo ficará nublado e com pancadas de chuvas com maior possibilidade na região centro-leste de Mato Grosso do Sul.

Na Capital o dia também segue nublado, no período da tarde existe a previsão de mais chuvas e trovoadas isoladas. A temperatura em Campo Grande deve atingir a máxima de 28ºC.