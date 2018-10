Com a chegada do feriado prolongado em Mato Grosso do Sul, o movimento nas rodovias deverão aumentar. A expectativa é de mais de 265 mil veículos nos próximos dias.

Conforme informações da concessionária que administra a BR-163, CCR MSVia, os números são referentes apenas nesta rodovia e números podem aumentar se relacionado com a quantidade de carros que devem passar pelas estaduais.

Na véspera do feriado, nesta quarta-feira (10), estima-se que cerca de 8 mil veículos passarão pela rodovia entre 18h e 19h. Já na quinta-feira (11), a média de carros circulando, por hora, deve ser de 3,8 mil.

Para o retorno no domingo (14), o fluxo ultrapassa 9 mil veículos no horário de pico, das 17h às 18h, com uma média de mais de 4,5 mil veículos/hora.

O feriado prolongado comemora a dia da Divisão do Estado (11), dia da padroeira do Brasil (12) e Nossa Senhora Aparecida (12).