Feriado prolongado termina com máxima de 36°C

A semana de feriadão, com feriado estadual da divisão de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (11) e o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, na quinta-feira (12), termina com a volta do calor.

Neste domingo (15), a máxima é de 36°C em Mato Grosso do Sul. Durante os cinco dias de feriadão as temperaturas variaram bastente, de calor intenso de 40°C a tempo nublado com mínima de 14°C.

Depois da passagem de uma frente fria no início do final de semana, as temperaturas voltam a subir hoje.

Em Mato Grosso do Sul, a máxima pode chegar a 36°C e a mínima prevista é de 14°C. Em Campo Grande a temperatura máxima é de 32°C e a mínima é de 17°C.