Feriado será de sol e com máxima de 33ºC

O feriado de Corpus Christi (15) começou sob nevoeiro e com termômetros marcando 18ºC em Campo Grande. No interior de Mato Grosso do Sul o dia amanheceu parcialmente nublado.

Mas durante o dia as temperaturas aumentam e máxima pode chegar a 29ºC na Capital e a mínima prevista é de 17ºC. No Estado, a temperatura mínima prevista é de 15°C e máxima pode chegar a 33°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer do dia a nebulosidade diminui e o feriado prolongado será de céu claro ou poucas nuvens.