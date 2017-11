Feriado será de sol e máxima de 38°C em MS

A umidade do ar fica abaixo de 25% no Estado

O feriado de Proclamação da República, nesta quarta-feira (15), será de sol e calor. A temperatura máxima pode chegar a 38°C em Mato Grosso do Sul.

O dia amanheceu com céu claro em Campo Grande e no interior do Estado. Na manhã de hoje, os termometros marcavam 24°C na Capital.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de temperaturas elevadas e baixos índices de umidade em todo o estado, que podem chegar a 20%

Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 38°C e a mínima é de 16°C. Em Campo Grande a temperatura máxima é de 35°C e a mínima é de 18°C.