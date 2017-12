No acidente Fernando se feriu gravemente, ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu

O ex-jogador de futebol, Fernando Vilhagra Pavão, de 25 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na tarde deste domingo (17) na MS-295 entre Paranhos e Amambai. Além da vítima fatal estava no carro o seu irmão, Rafael Pavão, e seu pai, Carlos pavão.

De acordo com o Gazeta News, Fernando era natural de Paranhos e estava com seu irmão, que também é jogador e já atuou pelo Ivinhema, e seu pai que dirigia o Fiat/Uno em que a família viajava.

Eles estavam retornando de Amanbai onde participaram de uma confraternização de família. O acidente aconteceu em uma curva na MS-295 próximo do Posto Fiscal de Laranjeira, a 30 km de Paranhos.

No acidente Fernando se feriu gravemente, ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu entes de chegar ao hospital. Rafael sofreu um corte na cabeça e o condutor do carro fraturou o braço. Jean Gonçalves, 26 anos, também jogador, que estava com os irmãos Pavão no carro, ficou ferido.

Início de carreira

Fernando Pavão, que iniciou a carreira de jogador na escolinha de futebol da Prefeitura de Paranhos, passou pelo futebol mineiro defendendo o juvenil do CAM (Clube Atlético Mineiro). Depois que se tornou profissional jogou campeonatos estaduais em Mato Grosso do Sul e competições nacionais pelo Sete de Dourados, Cene de Campo Grande e o Ubiratã.

Na noite desse sábado (16) os irmãos Pavão marcaram dois dos quatro gols da vitória de Paranhos sobre o São José na final da Copa Karandá FM de Futebol, no Estádio Virotão, em Naviraí.

Paranhos está de luto com a morte do jogador, querido por todos na cidade.

