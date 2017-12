Ferramenta da PRF tem alerta para recuperar veículos

Policiais em um raio de 100 km da ocorrência receberão mensagens com informações do veículo

Com maior abrangência, a ferramenta Sinal, lançada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na última semana, emitirá alerta para auxiliar na recuperação de veículos. De acordo com a assessoria da PRF em Mato Grosso do Sul, a ferramenta foi atualizada e passou a abranger mais ocorrência.

Inicialmente apenas roubos e furtos podiam ser notificados, com o novo sistema, casos de perda de sinal, sequestro ou clonagem também poderão ser cadastrados no Portal da PRF.

Segundo a PRF, uma mensagem do tipo "pop-up" será encaminhada para os telefones

funcionais de todos os policiais que estejam em serviço operacional num raio de 100 km do local da

ocorrência, ou por onde o veículo possa vir a passar.

Para inclusão de registro, o cidadão deverá acessar ferramenta e preencher o formulário e o registro será reportado aos policias nas consultas dos sistemas da PRF.