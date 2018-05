Festa da Padroeira acontece neste sábado e domingo, em Amambai

Acontece neste sábado e domingo, 26 e 27, em Amambai, a tradicional Festa Padroeira em comemoração ao dia de Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira do município.

O evento começa com a celebração de missa às 19h30. Logo após, haverá quermesse com vendas de bolos, salgados, refrigerante e música ao vivo. No domingo, a programação continua com a Santa Missa às 10h, churrasco e show de prêmios a partir das 12h.

Prêmios

Serão sorteados um carro Fiat Mobi zero quilômetro, uma moto CG 160, uma moto Fan 160, uma geladeira 430 litros e um televisor de 49 polegadas. As cartelas para o sorteio estão à venda por R$ 50,00 nos seguintes pontos: Regalos, Livraria do Estudante, Secretaria Paroquial e Rádio Auxiliadora.

Construção da Igreja

De acordo com Branco Escobar, um dos organizadores do evento, toda a comunidade católica está envolvida na organização que tem como objetivo arrecadar recursos para a conclusão da nova Igreja Matriz Nossa Senhora Auxiliadora.

A igreja, com 39 anos de existência, e a Casa Paroquial tiveram a sua estrutura física condenada em 2010 e foram demolidas. No local, está sendo construída uma nova igreja, com arquitetura moderna e com maior espaço interno para abrigar os fiéis.

Para finalizar a obra, Branco afirma que faltam a parte elétrica com transformador e toda a rede, os bancos, a pintura e a área da sacristia, onde são guardados os paramentos sacerdotais e as alfaias litúrgicas.

“Temos orgulho de ter chegado até onde chegamos, com uma obra valiosa até mesmo para o nosso município, corremos muito atrás e agradecemos a todos que colaboraram desde um bolo ou saco de cimento até a quem doou grandes valores”, disse o organizador.

Segundo ele, até setembro ou outubro estará sendo inaugurado esse sonho da comunidade católica que está sendo construído há oito anos. “São mais de 80 firmas, comércios e pessoas que estão nos ajudando a fazer essa festa tão grandiosa, tire esse dia no qual toda a comunidade se une para celebrar essa data tão importante para todos nós”, conclui Branco.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria da Paróquia pelo telefone (67) 3481-1304.