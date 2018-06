A programação da Festa de São João, no Porto Geral de Corumbá terá início nesta quinta-feira (21), com o Concurso de Andores. A prefeitura municipal da cidade, por meio da Fundação da Cultura e do Patrimônio Histórico irá promover o concurso nas imediações do palco de shows do Arraial do Banho de São João.

Os três primeiros colocados serão premiados em dinheiro: O 1º lugar ganha R$ 1.000,00; 2º lugar, R$ 800,00; e o 3º lugar receberá R$ 500,00.

A competição terá apenas o andor julgado, não sendo considerado as demais instalações e manifestações. As notas vão de cinco a dez, sendo avaliado cada quesito pelos jurados.

Concurso de Quadrilhas

No domingo, (24), será realizado o de Concurso de Quadrilhas Juninas, em frente ao palco do Arraial do Banho de São João, também no Porto Geral, a partir das 18h30. Os três primeiros colocados serão premiados os com os respectivos valores: 1º lugar: R$ 900,00; 2º lugar: R$ 700,00; e 3º lugar: R$ 400,00.

Programação

Quinta-feira (21): Concurso de Andor, às 19h. Às 20h, show com grupo local Gurizada Baileira. Por volta das 22h, terá a apresentação do Bonde do Forró.

Sexta-feira (22): Se apresentam os pratas da casa Julia Castedo, Marcelo Oliveira e Marinho Azevedo, a partir das 20h. Encerrando a noite, o cantor Cristiano Garcia sobe ao palco por volta da meia-noite.

Sábado (23): Descida dos andores juninos pela ladeira Cunha e Cruz. Também terá a missa solene em louvor a São João, às 20 horas, na sede da Oficina de Dança, na rua Antônio João.

O grupo Legião Pantaneira será o primeiro grupo a se apresentar no Porto Geral. A elevação do Mastro de São será precisamente às 23h30, acompanhada pela histórica roda de Siriri e Cururu. Meia noite, terá o show pirotécnico, que celebrará a chegada do Dia de São João. A noite prossegue com os shows de Os Garotos, Izze, Marcelo e Renato e Isac Brandão.

Domingo (24): Concurso de Quadrilhas Juninas, às 18h30. Terá também o show local de Juninho e Luan. Por volta das 21h, a apresentação da dupla João Neto e Frederico, destaques do cenário nacional. Durante todas as noites, a partir das 18h, haverá ainda praça de alimentação, pau de sebo e a exposição dos Altares de Todos os Santos.