Festa do Trabalhador vai sortear prêmios na Capital

Neste feriado do Dia do Trabalhador todo trabalhador que comparecer à festa promovida pela Força Sindical em Campo Grande, concorrerá a um automóvel zero, modelo HB-20, da Hyundai, duas motos, além de dezenas de outros prêmios como televisores, bicicletas, aparelhos eletrônicos e outros, que serão sorteados entre todos os que comparecerem na 4ª Festa do Trabalhador na Praça do Rádio Clube, das 15h às 20 horas. O evento tem o apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Campo Grande.

Além do sorteio desses prêmios e diversos outros a festa contará com shows musicais com Max Moura & Cristiano, Luiz Henrique & Leo e Alex & Ivan, entre outros. A grande festa, que vem se tornando tradicional em Campo Grande. Trabalhadores do interior de Mato Grosso do Sul também estão convidados e podem inclusive concorrer aos prêmios.

"Apesar das ameaças que pairam sobre a vida dos trabalhadores brasileiros, não podemos deixar de prestigiar a categoria nesse momento, que será um tempo também de reflexão sobre as reformas previdenciária e trabalhista que ameaçam a vida de todos nós", afirma Idelmar da Mota Lima, presidente da Força Sindical MS.

Os cupons numerados para os sorteios do carro HB 20, doado todo ano pela Hyunday para o sorteio aos trabalhadores, motos e demais prêmios, já estão sendo distribuídos por intermédio dos sindicatos filiados à Força Sindical MS.

A central montou pontos de distribuição de cupons na área central de Campo Grande, para que um grande número de pessoas seja contemplada com os cupons, que poderão ser adquiridos em troca de alimentos não perecíveis, que poderão ser encaminhados para esses pontos de troca, informa Adauto Cândido de Almeida, secretário geral da Força, que está à frente da organização desse evento no quarto ano consecutivo. Para cada quilo de alimento não perecível, o trabalhador ganhará 5 cupons para concorrer aos prêmios. Ele poderá doar quantos quilos de alimentos quiser. Quanto mais alimentos, mais cupons e, consequentemente, maiores as chances de ganhar um carro zero, moto ou qualquer outro prêmio.

A 4ª Festa do Trabalhador tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Prefeitura Municipal de Campo Grande, Cassems, Hyundai, FM Cidade 97, Cometa Motocenter, Rondai Segurança e Baterias Moura.