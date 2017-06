Festa junina beneficiará 50 entidades filantrópicas

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, reuniu a imprensa nesta manhã (1º) para anunciar a programação do tradicional Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, festa do padroeiro da cidade. O evento será de 10 a 13 de junho no Parque de Exposições Laucídio Coelho, e contará com 54 barracas montadas por entidades que têm nesta festa, uma das maiores oportunidades de obtenção de renda para a manutenção dos trabalhos sociais.

As entidades selecionadas participaram de um chamamento público, publicado no Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande. Toda a verba adquirida durante o arraial será revertida aos cofres dessas associações e grupos filantrópicos para beneficiar as pessoas assistidas pelas entidades, e a própria instituição.

Ao comentar o papel social da festa, o prefeito destacou a importância dessas entidades, que realizam um trabalho de excelência na Capital. “Essas instituições merecem aplausos da gestão municipal. Sendo esta uma festa cultural, tivemos o cuidado nesta edição de dar oportunidade para todos que tiveram interesse em participar. Assim como todos os segmentos passam por dificuldades financeiras neste momento de crise, com essas entidades não é diferente e entendemos que esse evento fortalece o caixa das instituições, que atendem as necessidades da parcela mais vulnerável da nossa sociedade”, ressalta Marquinhos Trad.

O prefeito lembrou que o investimento já previsto no Orçamento, para a edição deste ano do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, era de R$ 500 mil, mas que a atual gestão conseguiu otimizar os recursos e esse valor caiu para R$ 200 mil. “Conseguimos diminuir o custo neste momento em que a prefeitura enfrenta uma grave crise financeira, mas sem deixar de atender as necessidades das entidades, que terão ali todo o apoio estrutural para realizar suas vendas. Essas entidades não terão qualquer despesa e vão receber todo o suporte para o sucesso nas vendas”, justifica.

A presidente da Associação de Pais e Amigos do Autista, Neide Salvador, antecipa que levará para o arraial milho verde, maça do amor, pamonha, arroz carreteiro e outros quitutes juninos.

“Todo ano participamos da festa, pois a verba adquirida com a venda é utilizada para cobrir a folha de pagamento de nossos funcionários. Atendemos 105 pessoas com autismo e precisamos manter nossos sete funcionários”, explica Salvador.

O artesanato local também estará presente nas tendas com os artesãos da Praça dos Imigrantes, Sindicato dos Artesãos do Mato Grosso do Sul, Recanto da Criança, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande e Associação Comunidade Domina Nostra Regina Pacis. Haverá ainda espaço para pescaria artesanal.

A secretaria municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, informou que haverá um sorteio nesta quinta-feira (1º), para que haja justiça na distribuição das barracas. “Tivemos o cuidado de realizar um sorteio, com a participação das entidades, para que não haja dúvida sobre a democracia da festa. Não haverá privilégio para ninguém. A disposição das barracas que cada uma ocupará será determinada de forma transparente, que é o que a atual gestão defende”, justifica.

O presidente da Acrissul, Jonathan Pereira Barbosa, fez questão de prestigiar o lançamento nesta manhã e garantiu que o parque está preparado para receber o público do Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. “Temos um espaço organizado, com banheiros adequados e área coberta para abrigar o público que irá prestigiar a festa. Sem dúvida será um evento maravilhoso. A Acrissul está de portas abertas para receber essa festa realizada pela prefeitura e todas as ações da atual gestão, que tem demonstrado em todas as suas ações, responsabilidade com a população da nossa cidade”, considera Jonathan.

Entretenimento

A festa junina será animada por músicos de renomes nacionais como Henrique e Diego e Bruninho e Davi, além das participações de artistas locais como a dupla João Haroldo e Betinho e Victor Gregório e Marco Aurélio. Haverá ainda apresentação de quadrilhas do Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza e dos alunos da Escola Municipal Professor João Cândido de Souza.

“É uma manifestação cultural que já está em nosso calendário de eventos. Todos os anos os moradores de Campo Grande esperam pela festa para se divertir e apreciar as comidas típicas. Este ano, juntamente com grandes parceiros, pensamos em promover uma festa com muita música regional”, explica a titular da Sectur, Nilde Brun.

Na segunda-feira (12), a prefeitura e os artistas farão uma homenagem a dupla “Bete e Betinha”, que completaram 61 anos de carreira. Durante o lançamento do Arraial, nesta quinta-feira, elas agradeceram ao prefeito pela consideração da administração da Capital. “Estamos felizes com essa homenagem, que se estende aos velhos artistas, que lutam para preservar a música regional”, comentou Betinha, de 75 anos.

Com entrada gratuita, o evento era início nos quatro dias às 18 horas e o encerramento está previsto para a meia-noite. A realização é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), com o apoio do Serviço Social do Comércio (Sesc) e Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul).

Veja abaixo a programação do Arraial de Campo Grande:

Dia 10 de junho:

Helder Cantor

João Gustavo e Murilo

Dia 11 de junho

Márcio Santos e Claudinei

Henrique e Diego

Dia 12 de junho

Victor Gregório e Marco Aurélio

João Haroldo e Betinho

Larissa e Mariana

Grupo Derrama

Homenagem às cantoras Beth e Betinha

Dia 13 de junho

Max Henrique

Bruninho e Davi

