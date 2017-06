Festivais Esportivos da Reme começam neste sábado

Cerca de dois mil alunos irão disputar, a partir de sábado (3), mais de dez modalidades esportivas durante o Festival Esportivo da Reme. O evento objetiva promover um intercâmbio entre as escolas da Rede Municipal de Ensino, por meio da Divisão de Esporte, Arte e Cultura vai realizar.

Durante a abertura, que será às 8 horas, no Centro Olímpico Professor Ruy Jorge da Cunha, na Vila Nasser, acontecerão as provas do Festival e do Parafestival de Atletismo. As provas reunirão 200 alunos das escolas atendidas pelo projeto Esporte Escolar: uma oportunidade sem limites, que atende crianças de sete a dez anos.

O chefe da Deac, Wilson Lands, destaca que a edição deste ano, diferente da realizada em 2016, terá custo zero, graças ao apoio da Funesp e mais seis parceiros.

Segundo Lands, os Festivais Esportivos tem a proposta de estimular a prática desportiva dentro de uma perspectiva de uma educação integral.

“A autonomia dada a nossa divisão pela Semed tem possibilitado contemplar todos os alunos da Reme com nossos projetos”, destacou. Um dos objetivos da Semed, de acordo com a secretária municipal de Educação Ilza Mateus, é promover a inclusão social através do esporte, por isso há o empenho da equipe em fortalecer a parceria com a Funesp.

Os dois festivais acontecerão até o dia 1º de julho, em diversas escolas, entidades e parques da Capital. Juntos, eles reunirão competições de tênis de mesa, handebol, voleibol, parabadminton, lutas, futsal, atletismo, basquete e xadrez, polybat (tênis de mesa adaptado praticado por paratletas) e damas.

Algumas modalidades, como vôlei e basquete serão praticadas em quadras reduzidas para atender a idade das crianças.

O evento é uma prévia dos Jogos Infantis, Jogos Escolares e Jogos Paradesportivos da Reme, competições que acontecerão no segundo semestre.