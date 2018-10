A Universidade Uniderp abriu as inscrições para o Festival de Comunicação da edição 2018, que acontecerá nos dias 23 e 24 de outubro, na própria sede da universidade.

O evento, que é a união do 13° Furacom e 12° Jornalide, irá discutir assuntos que complementam os ensinamentos da sala de aula, bem como, que preparam e atualizam os profissionais da área sobre novidades e mudanças no mercado.

Esta edição também celebrará os 20 anos de dois cursos de Comunicação da Uniderp, Jornalismo e Publicidade e Propaganda na Uniderp.

Programação

O Festival de Comunicação terá início às 19h do dia 23 e contará com a palestra da jornalista Flávia Leimgruber, da assessoria de imprensa da Câmara Municipal de Campo Grande. Às 20h15, o empresário da MV Agência, Alexandre Moralles, compartilhará suas experiências profissionais.

No dia seguinte (24), às 19h, é a vez do publicitário César Crivellente, com experiência na Remat, TV Morena e Publicidade Nova Fronteira, abrir a noite de palestras e, em seguida a jornalista Emilia Chacom, da agência de comunicação Comunic.Ativa, encerra o evento.

Inscrições

Para participar do evento, as inscrições podem ser realizadas no bloco 5, em dois locais: Agência Unideias, que funciona de segunda a sexta-feira, das 14h30 às 18h; e na TV Pantanal, aberta de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h e das 20h30 às 21h.

Serviço

Local: Uniderp (Unideias - Bloco 5) - avenida Ceará, 333 – Miguel Couto.

Mais informações na fanpage: fb.com/festivaldecomunicacao ou no telefone: (67) 3348-8141.