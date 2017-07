Festival de Lutas Leva crianças ao Horto Florestas

Na manhã deste sábado, o prefeito Marquinhos Trad, durante cerimônia, entregou a premiação para os estudantes da Rede Municipal de Ensino (Reme), que participaram do Festival de Lutas realizado no Teatro de Arena do Horto Florestal.

“Nós estamos reorganizando nossa cidade e desenvolvendo atividades esportivas que deixaram de ser lembradas nos últimos anos. O Esporte é muito importante para todas as idades e principalmente para as crianças que aprendem valorizar as competições e com elas passam a ter disciplina e tornam cidadãos educados e saudáveis”, destacou Marquinhos Trad.

“A Prefeitura faz muito bem em desenvolver estes jogos para as crianças. O esporte é muito bom e disciplina as crianças”, disse a dona Silviaeli Santos levou o filho Kauã Torres de oito anos para participar dos jogos.

“Estou satisfeito em ganhar esta primeira medalha e espero participar de outras competições como esta”, disse Samuel Mori de sete anos.

O Festival de Lutas realizado no Teatro de Arena do Horto Florestal, vai marcar o encerramento do Festival e do Parafestival Esportivo da Rede Municipal de Educação – Reme, que tiveram início no dia 3 de junho, abrangendo modalidades de atletismo, xadrez, damas, tênis de mesa, vôlei, parabadminton, futsal, basquete e polibate (tênis de mesa adaptado praticado por paratletas).

Ao todo, 70 escolas e 2 mil alunos participaram dos festivais, que aconteceram em parques e escolas municipais. Algumas modalidades foram praticadas em quadras reduzidas para atender a idade das crianças.

As crianças disputaram provas de judô, taekwondo, karatê, luta olímpica, além de apresentação de capoeira. Neste ano, todas a modalidades que serão disputadas vêm sendo trabalhadas nas unidades da Reme contam com a coordenação da Deac (Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Semed).

Para o chefe da Deac, Wilson Lands, é no ambiente escolar que as crianças, de forma gradual, desenvolvem sua autonomia, e a prática de esportes contribui com a inserção das crianças e jovens no meio social, por isso há a preocupação de incentivar o esporte dentro das unidades escolares.

“O contato dos alunos com a prática de lutas nas escolas fortalecem o aprendizado e otimizam o rendimento escolar, além de contribuir com uma educação integral”, finaliza Wilson.