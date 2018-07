Festival de Música da Juventude recebe inscrições até o dia 27

O Festival de Música da Juventude promovido pela Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), recebe inscrições até 27 de julho.

Os finalistas farão uma apresentação na abertura do Festival do Sobá, que acontecerá dia 5 de agosto, na Feira Central.

A intenção da Subjuv com este programa é possibilitar que músicos e intérpretes que participem de grupos, duplas ou solo possam expor seus trabalhos, além de incentivar a participação de jovens que estão iniciando na carreira musical mostrando suas habilidades. Todos as bandas, velhas ou novas, de todas as linhas musicais, em que todos os integrantes possuam entre 15 e 29 anos, podem participar.

“Temos grandes músicos em Campo Grande, sabemos que uma nova geração está surgindo, como Gustavo Vargas e Chicão Castro, e queremos que os jovens tenham a oportunidade de mostrar o seu trabalho para um público bastante diversificado. Estamos preparando um grande evento com votação e premiação para os melhores. Quem sabe apareça um novo ídolo da música, como músicos reconhecidos que são da nossa terra, como por exemplo Ney Matogrosso, Almir Sater, Michel Teló ou alguma nova dupla sertaneja?”, destacou o subsecretário de Juventude do município, Maicon Nogueira.

Seja ao som do spin, do lá, do batuque ou das guitarras, a Subjuv convida a todos os musicistas para demonstrarem seus talentos. Para participar, é preciso enviar um vídeo de até 1 minuto para o WhatsApp do telefone 99190-4539. Todos os vídeos passarão por uma banca avaliadora e 10 deles serão escolhidos para participarem das apresentações.

No dia do evento, músicos profissionais e convidados elegerão as três melhores performances e os vencedores receberão prêmios. O primeiro colocado terá direito a gravação em estúdio da música apresentada no Festival, mil unidades de CDs e um plano de divulgação para iniciar a carreira. O segundo colocado terá direito a seis diárias em qualquer hotel da rede Candeias no litoral brasileiro e o terceiro colocado receberá um violão.

Mas antes das apresentações, os participantes escolhidos passarão por sessões de ensaios com uma equipe da comissão técnica para avaliar a necessidade de ajustes em equipamentos e aparelhagem. Os cantores que não possuírem musicistas terão a disposição o acompanhamento de uma banda e também deverão passar pelo ensaio geral.

“Teremos apresentações bem elaboradas, com toda a estrutura necessária para que o cantor ou a banda possa se sentir a vontade no palco. É a oportunidade para acabar com essa história de som de garagem e ir para o palco”, explicou Nogueira.

Mais informações entrem em contato com a Subsecretaria de Políticas para a Juventude de Campo Grande pelo telefone 3314-3577.