Festival de Música Escolar acontece hoje no teatro Glauce Rocha

O Colégio Liceu em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Cidadania (SECC) e da Fundação de Cultura (FCMS), apresenta nesta segunda-feira (20.11), às 18h30, no teatro Glauce Rocha, o 3º Festival de Música Escolar Morena, projeto voltado para os alunos de 7 a 16 anos que estudam na Capital.

Com as inscrições gratuitas encerradas, o Festival tem como meta incentivar a participação coletiva, criação, liberdade de expressão e integração dos alunos de Campo Grande.

Foram selecionadas 12 músicas para a apresentação na final do Festival, e os jurados avaliarão os critérios: letra, interpretação, música e harmonia. Os estudantes participarão com canções de letras inéditas.

Além dos troféus de premiação para os primeiros lugares, o(s) intérprete(s) da música vencedora receberá um violão autografado pela banda Jota Quest e a quantia de R$1.500,00; o segundo lugar um curso para músicos iniciantes no Instituto de Música Popular (IMP) e a quantia de R$ 750,00; o terceiro lugar receberá R$400,00. A torcida mais animada também será premiada com um voucher de R$ 250,00 para comemorar.

O encerramento fica por conta do artista Chicão Castro. Mais informações pelo telefone: (67) 3361-8974.