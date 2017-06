Festival de Praia será realizado neste fim de semana em Sonora

A primeira edição do Festival de Praia será realizada de 2 a 4 de julho, no balneário Pôr do Sol, às margens do Rio Corrente, em Sonora.

A população local e visitantes poderão brincar em oficinas de recreação, aproveitar o parque de brinquedos infláveis e praticar os esportes comuns em praias fluviais.

“Nosso principal objetivo é estimular a prática esportiva em balneários. As praias fluviais são ótimas para aventureiros e amantes do esporte, só que muitas pessoas não sabem ou não têm o hábito de frequentar os balneários para fazer esporte. No festival teremos vôlei de praia, beach tennis e futevôlei, além de natação, canoagem e stand up paddle. Haverá competições e oficinas”, explicou o chefe da Uepla, professor Rodrigo Barbosa de Miranda.

A previsão é de que nos torneios, a sexta-feira seja de classificatórias, o sábado de eliminatórias e a manhã de domingo de finais. A entrada e as oficinas são gratuitas.

“Este é apenas o primeiro de muitos festivais que pretendemos realizar no Estado. É um projeto novo que estamos desenvolvendo para dar mais opções de esporte e lazer à população e interiorizar as ações da Fundesporte. Esperamos todos para uma grande festa”, finalizou o diretor-presidente da Fundação, professor Marcelo Ferreira Miranda.