Festival do Peixe começa hoje na Capital

Começa nesta quinta-feira (13) e segue até domingo de Páscoa (16) a 10ª Festa do Peixe, realizada pela Feira Central e parceiros, em Campo Grande. Entre as atrações está a cozinha show do Senac, que vai ensinar ao público o preparo de pratos com peixes regionais.

Além dos pratos produzidos à base do peixe, o evento terá atrações culturais, com shows e danças, pesca premiada, palestras e orientações. O objetivo do projeto é impulsionar o aumento do consumo do pescado, principalmente o regional, de forma a contribuir com o desenvolvimento da atividade no Estado.

Na abertura do evento, que acontece às 19h30, os campo-grandenses e turistas poderão desfrutar de show musical com Delinha, Dino Rocha, Maciel Correa, Marlon Maciel e Ivo de Souza.

Após o show haverá orientações e palestras e Cozinha Show no Salão de Eventos.

Já na sexta (14), a feira abre às 12 horas. A maioria das barraquinhas vão apresentar pratos diversos feitos à base de peixe, além das comidas tradicionais já vendidas no local.

No dia seguinte, às 12 horas o evento abre as portas novamente com o melhor da culinária à base de pescado. Já às 19h30 acontecerá a palestra “Inclusão e Reorganização da Piscicultura em MS”, com César Moura – da Coordenadoria Geral de Pesca e Aquicultura de MS.

Mais tarde, às 20 horas, terá mais orientações e palestras no Salão de Evento e Cozinha Show no mesmo local.

No domingo (16), é na hora do almoço novamente que a feira começa a funcionar – às 12 horas. Às 19h30 haverá Cozinha Show Especial de Páscoa para Crianças, orientações e palestras às 20 horas, e apresentação dos grupos de dança Grupo Blow Dança Urbana e Grupo Idosos Ativos.

Para fechar o evento, o festival sorteia um barco de pesca e uma pescaria no Barco Hotel com acompanhante às 21 horas. Às 21h30 show da Banda Haiwanna finaliza o festival.