Festival promove integração da cultura do estado

A 14ª edição do Festival América do Sul Pantanal cumpre o seu papel de integração entre os países sul-americanos. No fim de tarde desta sexta-feira (25), a programação foi em Puerto Suárez, na Bolívia, com apresentações representativas das regiões e países contemplados pelo festival.

A população local compareceu em peso no Mirante Turístico da cidade, localizado no final da avenida Bolivar, para prestigiar os artistas que se apresentaram: Ballet Municipal da Comunidade Escolar de Puerto Suárez; Grupo Cultural de Carmen (da cidade de Carmen Rivero Torres, na Bolívia); Duo del Centro Cultural Portenho (Puerto Suárez, Bolívia); os músicos Mauricio Montero e Loly Arce Montero (Bolívia); grupo de capoeira Rasteiras e Baianadas (Corumbá); Companhia de Dança do Pantanal (Corumbá); Orquestra Vai Quem Vem (Corumbá) e exposição de obras do artista plástico Adan Hyos Abrego (Bolívia).

Para o vice-prefeito de Puerto Suárez, Sabat Ocinaga Severiche, a apresentação desta sexta-feira é uma excelente oportunidade para integrar todos os países do festival. “É uma forma de conhecermos as músicas, danças e a forma de pensar, a visão que outros povos têm da cultura em si, encontrar pessoas que têm espírito enaltecedor apegado à parte cultural e bela que é a vida. Não há egoísmo e interesse, se todos vivêssemos esse conceito e filosofia de vida, nossa fronteira seria diferente”.

O 14º Festival América do Sul Pantanal continua neste sábado e domingo. Confira a programação no site www.festivalamericadosulpantanal.ms.gov.br e participe! Todas as atrações são abertas ao público e têm entrada franca.