Mais de 100 veículos antigos estarão, neste sábado (10) em exposição no Festival Relíquias, no Shopping Bosque dos Ipês. Os apaixonados por carros antigos poderão apreciar diversos modelos, cada um com a sua beleza e característica referentes ao ano de fabricação, muitos mais novos do que qualquer carro zero. A entrada para o evento é gratuita.

Os visitantes poderão ver de perto alguns dos diversos veículos das décadas passadas, como o Ford Landau 1980, GM Opala 1970, GM Chevette 1974, Ford Maverick 1974, Volkswagen Kombi 1969, Volkswagen Karmann Ghia 1969, entre outras relíquias.

No evento, o público poderá relembrar na exposição e até conhecer, para os mais novos, relógios, rádios, capacetes, chaveiros, óculos, vinil e miniaturas de carros e motos. Para recordar os velhos tempos, a trilha sonora fica por conta do rock’n roll.

Diversas confrarias de veículos antigos participarão do evento, entre elas: Fusca, JB Garage, Jeep Clássicos, Kombis, Fiat 500 e das cidades de Ponta Porã, Ivinhema e Rondonópolis.

Para divertir toda a família, acontecerá o concurso gratuito de pin-up para as mulheres e topete para os homens com premiações para os mais estilosos, além do carro mais antigo, carro mais raro, motorista mais velho, motorista e carro mais velho. O evento encerra com o desfile dos clássicos.

Serviço

Festival Relíquias do Bosque

Data: 10 de outubro (sábado)

Horário: 14h às 22h

Local: Estacionamento Acesso A – Shopping Bosque dos Ipês - Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 - Novos Estados.