Festival reúne 500 pessoas e resgata espírito esportivo na Capital

Cerca de 500 crianças e adultos participaram na manhã desta quinta-feira (20), do primeiro Festival de Futebol do Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC) em Campo Grande. As atividades realizadas pela Fundação Municipal de Esportes e Universidade Federal de MS resgatou o espírito do torcedor além de proporcionar aos jovens a vivência dos jogos.

No Estádio Morenão os participantes puderam sentir a adrenalina dos grandes jogadores antes de entrar em campo e ouvir os gritos da torcida na arquibancada. “Foi sensacional”, disse João Vitor dos Santos Nascimento do Núcleo Cras das Moreninhas. O jovem que não conhecia o local aproveitou para jogar e se divertir. “Foi o melhor jogo da minha vida”, finalizou.

Da arquibancada pais e amigos dos jogadores acompanhavam cada lance. Angela Valdez e Basílio Silva vieram torcer pelo filho João Vitor Valdez. Orgulhosos eles compartilham com o filho a emoção de jogar no Morenão. “Eu joguei no time do Comercial e era um prazer ver o Estádio lotado, e hoje assistindo meu filho é uma satisfação imensa, um orgulho. Essas ações são importantes para trazer novamente o torcedor para o Estádio”, afirmou.

Para o Diretor-Presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o evento proporcionou aos jovens a felicidade de poder jogar em um Estádio. “Parte destes jovens, se não todos, tem o sonho de ser um jogador profissional, e hoje conseguimos realizar uma etapa deste sonho, que foi conhecer e jogar no Estádio Morenão, um espaço tão importante para a Cidade e para o País e em uma modalidade que mexe com o brasileiro que é o futebol”, destacou.

Sobre o PELC

O Programa Esporte e Lazer da Cidade é uma parceria do Governo Federal com a Prefeitura e atende cerca de 4 mil beneficiários na Capital, em 20 núcleos, com atividades esportivas e culturais para todas as faixas etárias.