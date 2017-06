Cerca de 95% das escolas de MS devem aderir à greve, diz Fetems

A Fetems (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) promoverá na próxima sexta-feira (30) um ato em protesto contra retirada direitos dos trabalhadores da educação. A mobilização será realizada a partir das 8h na Praça Ari Coelho – no centro de Campo Grande. O objetivo da Federação é que pelo menos 95% das escolas do Estado paralisem suas atividades nesse dia. De acordo com a assessoria da Fetems, foram convocados os professores de 73 Simteds (Sindicatos Municipais) o que atinge os 79 municípios do Estado.

“A mobilização do dia 30 vai demonstrar a força, união e mobilização em defesa da Lei do Piso Salarial, reajuste salarial dos funcionários administrativos e contra todo tipo de retrocesso nos direitos dos trabalhadores”, disse o presidente da Federação, Roberto Botareli.

Os profissionais são contra a reforma da Previdência, e lutam em defesa da Lei do Piso Salarial e pelo reajuste salarial aos administrativos em educação, incorporação do abono salarial e contra a reforma trabalhista.