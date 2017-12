Funcionários de uma empresa de limpeza que trabalham nas vias públicas encontram um feto dentro de um bueiro. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) em Três Lagoas - 328 km de Campo Grande.

De acordo com o Expressão MS, um líder da equipe de limpeza estava trabalhando na rua Jari Mercante esquina com a João Gonçalves de Oliveira no Jardim Alvorada, quando viu um saco transparente com roupas suja de sangue dentro de um bueiro.

O funcionário resolveu então abrir o saco, nesse momento ele viu o pezinho em meio a roupa suja. O homem chamou os companheiros de trabalho para confirmar se era mesmo um feto.

A PM (Polícia Militar) foi chamada e compareceu no local junto com a perícia técnica da polícia civil que recolheu o saco e levou à 2º Delegacia de Polícia. Não existem ainda informações sobre a mãe do feto e o tempo gestacional que estava, mas o feto estava com sua formação completa.