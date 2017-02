O mês de fevereiro começou com tempo nublado e temperatura amena em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande a temperatura mínima de 21°C e máxima de 30°C, no Estado a temperatura mínima prevista é de 20° C e a máxima deve atingir 34°C.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as condições de pancadas de chuva persistem devido a umidade proveniente do norte do Brasil continua em direção ao Estado e associado ao calor e a umidade disponível na região.