Fiança de Puccinelli é de R$1 milhão

O advogado do ex-governador André Puccinelli, Renê Siufi informou que a Justiça estabeleceu fiança de R$1 milhão. No entanto, André não teria dinheiro para pagar. "Como é que ele vai pagar se o dinheiro dele está bloqueado", questionou o advogado.

O ex-governador André Puccinelli (PMDB) acabou de deixar o Patronato Penitenciário de Campo Grande localizado na Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul), onde esteve para a colocação de uma tornozeleira eletrônica.

Em conversa rápida durante sua chegada ao ser indagado sobre a operação ele apenas declarou que é a favor da investigação. Sobre a colocação da tornozeleira Puccinelli também foi breve. “Vou colocar isso pra ver como é”, disse. Ao sair, André não conversou com ninguém.