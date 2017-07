Fiems abre inscrições para missão de capacitação técnica ao Circuito Moda Milão

O CIN (Centro Internacional de Negócios) da Fiems está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (27) para a missão de capacitação técnica ao Circuito Moda Milão, que será realizado de 9 a 15 de setembro deste ano na cidade de Milão, na Itália. O evento conta com apoio da CNI (Confederação Nacional da Indústria) e ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos.

Segundo a gerente do CIN da Fiems, Fernanda Barbeta, o Circuito Moda Milão é uma missão de capacitação técnica que oferece curso de 12 horas no Instituto Europeu de Design – IED Moda com certificado internacional, visitas técnicas e outras atrações aos participantes. “Além da capacitação, estão programadas duas visitas técnicas guiadas às empresas selecionadas considerando o perfil do grupo”, detalhou, ressaltando que se trata de um curso de moda e estilo na Europa.

Fernanda Barbeta acrescenta que a capacitação técnica inclui ainda consultoria de moda in loco, visitas guiadas às lojas selecionadas do roteiro, também com tradução consecutiva, cinco noites de hospedagem com café da manhã e seguro viagem. “O custo do investimento é de €$ 780,00 por pessoa em apartamento duplo e não inclui passagem aérea nacional e internacional, despesas de caráter pessoal e despesas com passaporte”, ressaltou.

Na avaliação do presidente do Sindivest/MS (Sindicato Intermunicipal das Indústrias do Vestuário, Tecelagem e Fiação de Mato Grosso do Sul), José Francisco Veloso Ribeiro, a participação dos empresários do segmento no Circuito Moda Milão é importante porque se trata da disponibilização de mais uma ação estruturada de apoio à internacionalização da indústria da moda no Estado. “A Fiems, com o apoio da CNI, tem sempre procurado contribuir para a melhoria da competitividade das indústrias no mercado globalizado”, declarou.

Os interessados podem se inscrever pelo telefone (67) 3389-9277 ou pelo e-mail [email protected], sendo que as vagas são limitadas.