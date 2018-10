A campanha “Compartilhe o Natal 2018”, foi lançada pelo Ministério Público Estadual (MPE) nesta quinta-feira (25). O objetivo é mobilizar a sociedade, órgãos públicos e a iniciativa privada para doação de brinquedos a crianças e adolescentes, especialmente aqueles com deficiência e que dependem de instituições assistenciais, como Apaes, Cotolengo e Pestalozzi.

Diante da proposta, o Sistema Fiems tomou para si a missão de promover e incentivar uma educação inovadora, doando 30 tablets para contribuir com a campanha.

“O Sistema Fiems entende a importância de participar, enquanto iniciativa privada, deste tipo de ação de cunho social, que proporciona oportunidades a crianças e adolescentes, especialmente quando estamos falando de pessoas com algum tipo de deficiência”, disse a gerente da controladoria interna do Sistema Fiems, Silvia Gonda, que representou a federação durante a solenidade de lançamento da campanha, realizada no Espaço Plaenge, em Campo Grande.

“Esses tablets vão propiciar um auxílio fundamental no desenvolvimento dessas crianças tanto na fisioterapia quanto na terapia ocupacional, além de possibilitar que eles possam ter acesso à tecnologia”, afirmou a procuradora de Justiça Jaceguara Dantas da Silva, idealizadora da iniciativa do MPE.

A campanha é realizada pelo quarto ano e, pela primeira vez, além de Campo Grande, distribuirá os presentes arrecadados a entidades do interior do estado.

Como doar

Os doadores podem procurar um posto de coleta e entregar a doação. Outra forma de ajudar é depositando qualquer valor, ou transferindo para a conta da Associação dos Membros do Ministério Público (Banco Sicredi, Agência: 0913 – Conta Corrente: 24038-9).

Os pontos de coleta dos brinquedos estão localizados em lugares estratégicos de Campo Grande: Águas Guariroba Loja Central e Sede; Assembleia Legislativa; FAMASUL; Malibu Bartenders; Procuradoria da Fazenda Nacional; Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul; Promotorias de Justiça de Campo Grande; Shopping Campo Grande; Tribunal de Contas do Estado; União das Câmaras de Vereadores do Estado de Mato Grosso do Sul e Vis a Vis Noivas.