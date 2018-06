Na última terça-feira (19), durante reunião com as participações dos superintendentes do Sesi, Bergson Amarilla, e do IEL, José Fernando Amaral, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, assinou junto com o diretor-presidente do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), Roberto Hashioka convênio para fomentar o projeto “Detranzinho – Cidade Escola de Trânsito”, por meio do Sesi e do IEL. O termo foi assinado no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande.

A área de educação do Sesi vai levar tecnologia e inovação ao Detranzinho, projeto que existe desde 1999 para repassar orientações de trânsito a crianças da Reme (Rede Municipal de Ensino).

A instituição vai implantar na Cidade Escola, localizada na sede do Detran na capital, duas salas de educação para o trânsito, além de disponibilizar para aos alunos visitantes a metodologia LEGO, utilizada nas aulas de robótica que integram a grade curricular da rede de ensino do Sesi. O IEL, por sua vez, também contribuirá com o trabalho educativo do Detran após vencer o chamamento público para atuar no encaminhamento de 18 estagiários para o órgão de trânsito.

“A palavra-chave é educação. Este é um compromisso do Sistema Fiems como um todo e, como temos na figura do presidente do Detran, Roberto Hashioka, um grande parceiro, ficamos bastante felizes em poder contribuir, por meio do Sesi, com este projeto que conscientiza crianças desde cedo sobre a educação no trânsito, e com o IEL, que abrirá a estudantes de diversas áreas as portas do mercado de trabalho”, avaliou Sérgio Longen após a assinatura do convênio com o Detran-MS.

Para Roberto Hashioka, a cooperação das instituições com o trabalho do órgão é estratégica. “Por quase 20 anos o programa permaneceu igual e, a partir de agora, teremos essa inovação, por meio da parceria com o Sesi, e estagiários que, após serem encaminhados pelo IEL, terão a oportunidade de conhecer o universo do mercado de trabalho e receberem uma remuneração, por meio da bolsa-auxílio que fornecemos”, completou o diretor-presidente.

Superintende do Sesi, Bergson Amarilla afirmou que a instituição utiliza diversas ferramentas tecnológicas em suas escolas, e tem como missão social estender este trabalho em toda à comunidade. “Esta parceria é uma oportunidade para o Sesi levar sua metodologia de ensino inovadora para estimular a criatividade não somente entre nossos alunos, mas para jovens de toda a comunidade que participa do programa do Detran”, disse.

Para o superintendente do IEL, José Fernando Amaral, a vitória no chamamento público para a contratação de uma agência de estágios reforça a expertise do instituto na área de desenvolvimento de carreiras. “O IEL venceu esta concorrência e já estamos fazendo a seleção dos estagiários, e tenho certeza que estamos mudamos a vida dos estagiários e das famílias, ainda mais como um órgão sério igual ao Detran”, finalizou.