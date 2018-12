Durante a festa de confraternização de fim de ano da Diretoria, realizada na noite de sexta-feira (14), no Loft Garden, em Campo Grande (MS), o presidente Sérgio Longen lançou o selo comemorativo aos 40 anos do Sistema Fiems em Mato Grosso do Sul, que serão completado em 2019. Ele também aproveitou a cerimônia para anunciar que o próximo ano deve ser cheio de trabalho, desafios e realizações para fortalecer cada vez mais o setor industrial do Estado.

“Estou muito feliz por ter todos aqui neste momento de confraternização e gostaria de agradecer por este ano de 2018, que não foi fácil, e saudar o novo ano que vem chegando. Com certeza 2019 será um ano muito especial porque viveremos um momento novo no País, com muitas expectativas e otimismo. Também será o ano em que a Fiems completa seus 40 anos e o Sesi e Senai completam 70 anos. Esperamos então que esse 2019 tenha ainda mais trabalho, sempre com o foco no desenvolvimento da indústria de Mato Grosso do Sul e do Brasil”, afirmou Longen.

Para diretor da Fiems, João Batista de Camargo, o lançamento do selo representa um marco para o Sistema Indústria. “A Fiems consolidou-se uma instituição muito respeitada e isso foi graças a muito trabalho. Assim como estamos otimistas com o ano de 2019 por conta desse novo Governo, também esperamos grandes realizações em Mato Grosso do Sul para a indústria e, para isso, trabalharemos ainda mais para trazer mais empresas para cá, gerando mais renda e emprego para o nosso Estado”, destacou.

Na mesma linha, o diretor da Fiems, Zigomar Burille, reforçou a credibilidade da Federação não só em Mato Grosso do Sul, como em todo País. “Nosso presidente Sérgio Longen é vice-presidente na CNI (Confederação Nacional da Indústria) e isso é reflexo do bom trabalho desenvolvido por todos da Fiems, desde os colaboradores até a Diretoria. Então só podemos esperar grandes realizações para 2019”, finalizou.