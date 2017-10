Fiems promove workshop para disseminar práticas de CRM

Colaboradores das unidades do interior do Estado também assistirão à apresentação, via webconferência

Para aprimorar as práticas de CRM (Customer Relationship Management) ou Gestão de Relacionamento com o Cliente, na tradução livre, gestores e técnicos da área de mercado do Sesi, Senai e IEL deram início, na manhã desta terça-feira (17/10), à participação no Workshop CRM, trabalho que segue até amanhã, em Campo Grande (MS). Colaboradores das unidades do interior do Estado também assistirão à apresentação, via webconferência, e terão um momento para interagir.

Promovido pelo Departamento Nacional durante os dois dias os colaboradores das casas que integram o Sistema Fiems trocarão experiências sobre estratégias de negócio, marketing e tecnologias para gerenciar e analisar as interações, otimizando, desta forma, a rentabilidade e aumento das vendas, além da assertividade na captação e manutenção dos clientes.

“Esta é uma iniciativa do Departamento Nacional para incentivar o investimento e implantação de ferramentas de CRM nos departamentos regionais, integrando as áreas de mercado do Sesi, Senai e IEL. Temos aqui um produto inovador para gerenciar contas, leads e oportunidades de vendas, e com as casas atuando de maneira articulada é possível avançar no atendimento, porque o nosso foco é oferecer soluções personalizadas e que atendam à necessidade de cada cliente”, afirma a gestora do projeto CRM no Departamento Regional do Sesi, Célia Silva Gamarra.

O diretor de Comunicação e Marketing do Sistema Fiems, Robson Moreira, fala da importância de disseminar processos de relacionamento e soluções em marketing para aprimorar a qualidade no atendimento ao cliente. "Conhecer o perfil do cliente, quais seus objetivos e necessidades, são determinantes para que ele fique satisfeito. A competitividade cresce dia após dia, o nível de exigência se aprimora e a qualidade e um atendimento personalizado passa a ser o principal fator de diferenciação em todos os segmentos, evidenciando uma prestação de serviço mais complexa e sofisticada", analisa.

Responsável pela área de mercado da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), o consultor João Chequer tem percorrido os departamentos regionais do Sesi com o workshop para estreitar o relacionamento entre os Estado e, desta forma, disseminar boas práticas e processos. “Passamos por vários departamentos ao longo de 2017 para tornar a integração nacional e regional mais fluída, com o objetivo de gerar negócios e defesa institucional do Sistema”, diz.

Consultor de mercado, Marcos Elias Soares veio ministrar o workshop e apresentará de casos de mercado, falará sobre instrumentos e formatos de pesquisa, canais de relacionamento com o cliente, marketing digital, manipulação de dados e metodologias e processos de CRM. “O CRM é uma ferramenta fundamental para a sustentabilidade dos negócios, e que já existia no departamento regional de Mato Grosso do Sul, mas que poderá ser aprimorada”, finaliza.