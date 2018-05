Filas já são pequenas na capital

Nesta segunda-feira (28), cerca de 80% dos postos de combustíveis estão abastecidos em Campo Grande. A informação é do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul (Sinpetro/MS).

Os caminhões-tanques já estão circulando normalmente vindos das oito distribuidoras da capital até as revendas.

O JD1 Notícias em visita a dois postos de combustíveis apurou que ao contrário do que ocorreu nos dias anteriores, quando os clientes, em filas, eram obrigados a esperar de três a quatro horas, hoje, aguardam aproximadamente 15 minutos para abastecer seus veículos.

Interior

Nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul, os carregamentos estão saindo escoltados pela Policia Militar e Exército como em Corumbá, Dourados e Amambaí. Nestes municípios o desabastecimento ainda é grande.

A assessoria do Sinpetro informou ainda que dos 60 municípios onde não havia combustíveis no último sábado (26), 15 serão reabastecidos até esta terça-feira (29).