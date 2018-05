Filho agride mãe idosa após bebedeira

Um homem de 46 anos foi denunciado pela própria mãe por agredi-la na noite deste domingo (20), no assentamento São José em Tacuru.

A idosa Elza Cardoso dos Reis de 68 anos, foi agredida pelo filho Jovenal Cardoso dos Reis de 46 anos, após bebedeira do homem. Ela mora com ele a algum tempo, percebendo que o filho começou a ficar agressivo devido a ingerir muita bebida alcoólica.

A Polícia Militar foi até o assentamento e nas proximidades do mercadinho do senhor Washington, a vítima foi encontrada com lesões no braço. O agressor foi detido e encaminhado à Policia Civil para medidas cabíveis. A idosa não quis requerer medidas de protetivas contra o filho.