Filho chega em casa com TV e outros objetos e mãe chama a Polícia

Na tarde de quarta-feira (24), uma moradora de Rio Brilhante chamou a Polícia para o próprio filho de 17 anos, após o adolescente chegar em com objetos de origem duvidosa em casa.

O garoto chegou na casa da mãe com uma TV, um botijão de gás, Ventilador, CPU e um rádio toca CD automotivo, cuja procedência, segundo a mãe, é desconhecida.

A polícia apreendeu os produtos e divulgou a imagem na tentativa de encontrar os donos dos objetos furtados, a Polícia acredita que aparecerá possíveis vítimas de furtos ocorridos na cidade e que ainda não foram registrados.

Até um violão foi levado para a Delegacia, embora a mulher alegue ter a nota fiscal do instrumento a mesma ainda não foi apresentada.

No ano passado esse mesmo adolescente foi detido após, junto com seu irmão maior de idade porém com deficiência mental, furtar um cofre de um Supermercado na região central de Rio Brilhante. A ação foi filmada por câmera de monitoramento da região.

Por ser adolescente, ele responde como ato infracional.