Filho de cabeleireira teria ajudado no assassinato de vendedor

Nesta semana deve ocorrer a conclusão do inquérito que apura a morte de Camilo de Freitas da Silva, assassinado com uma facada, em 20 de maio, no bairro da Lapa, zona norte de Três Lagoas.

Segundo o site JP News a conclusão deve acontecer após a emissão de laudos de peritos sobre a reconstituição do crime, realizada na última terça-feira (29).

A Polícia Civil concluiu que a cabeleireira Joice Espíndola da Silva, 35 anos, foi a autora do crime, mas investiga se ela recebeu ajuda de outras pessoas. Camilo, de 28 anos, morreu poucos minutos depois de receber um golpe de faca no peito e antes de ser socorrido.

O filho de Joice, de 16 anos, teria participado do crime. A polícia ainda não concluiu se o adolescente ajudou a mãe a esfaquear Camilo, que estava com a mulher e uma filha de dois anos.

Um vídeo seria entregue à polícia mostrando que outras duas pessoas agrediram Camilo antes da facada. Na reconstituição, uma testemunha relatou como Joice chegou ao local. Outra testemunha revelou que havia outras pessoas numa caminhonete que ela dirigia. A cabeleireira está presa na cadeia feminina de Três Lagoas, desde 23 de maio.