Filho de deputado é amarrado com cinto durante assalto

Enelvo Iraldi Felini Junior, 35 anos, filho do deputado estadual Enelvo Felini, foi vítima de assalto em sua residência na noite de segunda-feira (9), em Sidrolândia.

De acordo com informações policiais, Junior estava assistindo televisão quando ouviu um barulho de pessoas pulando o muro. Dois indivíduos encapuzados invadiram a residência e, com cinto e camiseta, amarraram o filho do parlamentar dentro do banheiro.

Minutos depois, a vítima conseguiu se soltar e foi até a casa de um amigo pedir ajuda. Uma equipe da polícia militar atendeu a ocorrência. Os bandidos levaram uma TV de 40 polegadas, dois relógios e um celular. Os militares tentaram fazer o rastreamento pelo celular roubado, mas não conseguiram.

Enelvo disse aos policiais que os bandidos falavam a todo o momento para que a vítima olhasse para o chão. Segundo ele, foi possível ver que os autores tinham o tom de pele escura e um deles usava um tênis de cor laranja com vermelho.

Os autores ainda não foram localizados.