Filho de desembargadora é transferido para a Capital

Breno Fernando Solon Borges deixou por volta das 16 horas o presídio de Três Lagoas, município a 338 quilômetros de Campo Grande, e está sendo internado neste momento na clínica Nosso Lar, localizada na Vila Planalto na Capital.

A decisão foi do desembargador José Ale Ahmad Netto, que limitou-se a fazer cumprir uma decisão anterior, dessa feita do desembargador Ruy Celso Barbosa Florence, considerado técnico e que se prende mais ao que está na lei e menos ao clamor da opinião pública.

Em sua sentença, Ale Ahmad Netto cita a determinação anterior do colega, e determina o cumprimento do que havia sido sentenciado. O processo a partir de agora tramitará em segredo de justiça.

Entenda o caso

De acordo com a defesa, Breno sofre de Transtorno de Personalidade Borderline, “cuja característica marcante consiste no desvio dos padrões de comportamento do indivíduo, manifestado através de alterações de cognição, de afetividade, de funcionamento interpessoal e controle de impulsos” e na prisão estria sendo “privado do tratamento médico recomendado para o controle e possível regressão do seu quadro patológico”.

Inicialmente o pedido de liberdade havia sido negado pelo juiz substituto da Comarca de Água Clara, Idail De Toni Filho. A defesa porém, entrou com um novo pedido de Habeas Corpus alegando que Breno sofre de transtornos psiquiátricos. O desembargador Ruy Celso Barbosa Florence então autorizou a internação do empresário.

Porém uma nova decisão da 1ª Vara Criminal de Três Lagoas, decretou a prisão preventiva do filho da desembargadora. A defesa de Breno, no entanto, conseguiu durante o plantão judicial, a transferência do empresário para uma clínica.

O crime

O Filho da desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, Breno Fernando Solon Borges, foi preso no dia 9 de abril por suspeita de tráfico de drogas. Breno Fernando, que é dono de uma metalúrgica, foi detido junto com sua namorada e um serralheiro carregando drogas, armas e munições que seriam levadas para São Paulo.

Eles trafegavam em dois carros que na BR-262 próximo à Agua Clara/MS. Nos carros foram encontrados 130 quilos de maconha, uma pistola nove milímetros e 199 munições de fuzil calibre 7,62, de uso exclusivo das forças armadas. Segundo informações de autoridades, Breno ainda tentou usar o nome da mãe para tentar sair da situação.