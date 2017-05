Filho de dono de frigorífico morre em acidente

O frigorífico do pai da vítima foi citado em delação da JBS na semana passada

O filho do dono do frigorífico Buriti, Eduardo Chramosta, morreu em um acidente na BR-262, próximo a Terenos. As informações preliminares são que o acidente aconteceu na noite de sábado (20), mas ele só foi encontrado na manhã deste domingo (21).

O carro que Eduardo estava, uma Hillux, ficou no meio da vegetação a beira da rodovia, após ter descido o barranco.

Em 2012, Eduardo foi candidato a vereador em Aquidauana, cidade onde seu pai, o economista e empresário Paulo Pavel Chramosta tem um frigorífico.

Frigorífico citado em delação da JBS

O frigorífico Buriti, do qual o pai de Eduardo é dono, foi citado em delação dos irmãos Wesley e Joesley Batista, sócios da empresa JBS. O frigorífico Buriti teria emitido R$ 12,9 milhões de notas frias pela compra de gado ou carne bovina para justificar o pagamento de propina em troca de incentivos fiscais.

Velório

O corpo de Eduardo está no Instituto Médico Legal de Campo Grande esperando liberação para o velório que deve acontecer no cemitério Parque das Primaveras a partir das 22h.