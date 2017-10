Um homem, de 35 anos, e um funcionário da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino se agrediram fisicamente na frente dos pacientes na madrugada desta terça-feira (3). O motivo da briga seria o fato do homem estar filmando uma ala reservada para pacientes e funcionários.

Consta no registro policial que o pai do homem estava internado e necessitava falar com o médico para fazer um exame de ressonância com urgência. Porém o médico estava atendendo outros pacientes naquele momento. O homem então teria entrado em um ala restrita a pacientes e funcionários e começado a filmar usando o celular.

Um funcionário então o advertiu e pediu para que ele parasse de fazer imagens do local. O homem só não atendeu ao pedido como iniciou uma discussão com o funcionário. Ambos com ânimos exaltados começaram a se agredir na frente dos pacientes.

A Polícia Militar foi acionada e os dois levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro onde o caso foi registrado como desacato.