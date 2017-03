Desde domingo (4), a Polícia Nacional de Pedro Juan Caballero (PY), busca informações do paradeiro dos brasileiros Oscar Ferreira Leite Neto, de 30 anos, e seu amigo Mauro Andilo Ocampos Lopes, de 26 anos, que desapareceram após serem vistos circulando pelo município paraguaio.

Segundo informações do site ABC Color, ambos são acadêmicos de medicina de uma universidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã. Familiares informaram à reportagem que ambos foram vistos em uma Hillux, com placas de Cascavel (PR), de propriedade da mãe de Mauro, no centro da cidade. Logo após não foram mais vistos.

De acordo com a Polícia brasileira, Oscar é filho de Eyde Jesus Rodrigues Leite (PSL), que ex-vereador do município de Caracol. Ele também é apontado como um dos autores do assassinato do policial civil Anderson Celin Gonçalves da Silva de 36 anos, e Alberto Aparecido Roberto Nogueira de 55 anos, “o Betão”, que já foi pistoleiro de um dos maiores narcotraficante da América Latina, Fernandinho Beira-Mar. Ambos foram encontrados carbonizados, na carroceria de uma caminhonete no município de Bela Vista.

Oscar foi solto em dezembro por meio de um habeas corpus, quando teve outro mandado de prisão no mês passado, onde atualmente é foragido da justiça brasileira.

Sobre o sumiço de Oscar e do amigo, policiais de Ponta Porã dão apoio à polícia paraguaia nas buscas, no entanto, ambos negam-se a falar sobre o andamento da investigação.