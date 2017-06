Um rapaz de 19 anos esfaqueou o padrasto, de 28 anos, após a vítima intervir em briga familiar do acusado com a mãe e a irmã, na madrugada deste sábado (3), no bairro Aero Rancho.

A vítima estava na casa da mãe do jovem, bebendo com alguns amigos. Um dos amigos da vítima pediu a bicicleta emprestada para buscar mais bebidas, porém, o jovem impediu que a bicicleta fosse emprestada mas foi repreendido pela mãe que afirmou ser dona do veículo.

O rapaz então, passou a discutir e ameaçar a mãe e a irmã, que também estava na residência, com uma faca quando o padrasto interviu e foi ferido nas costas.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Piratininga como lesão corporal dolosa, quando há intensão de ferir.