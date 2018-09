Dois filhos da professora Laurilene Gonçalves de Lima, 34 anos, que morreu nesta quarta-feira (12), após um acidente de trânsito na rodovia MS-162 que liga os municípios de Sidrolândia a Dois Irmãos do Buriti, estão na Santa Casa de Campo Grande.

As crianças, um menino de 2 anos e uma menina de 8 anos idade, foram resgatadas com vida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Municipal Cristo Rei em Dois Irmãos do Buriti, contudo, na tarde de hoje foram transferidos para a Santa Casa da capital.

A equipe do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria de imprensa do hospital e foi informada que as crianças realizaram exames e não correm risco de morte.

“Eles estão em observação na ala verde do hospital. Foram atendidos por uma equipe pediátrica que realizaram exames de sangue e de imagens. Ambos fizeram raios-X da coluna e do tórax por conta do impacto, inclusiva a mais velha disse que estava com dor. Mas o resultado dos exames não apontaram nada”, informou a assessoria de imprensa da Santa Casa.

“Os irmãos também estão sendo acompanhados por psicólogos. Ainda não temos previsão de alta, por enquanto eles continuam em observação na ala verde”, complementou.