O tenente coronel da Polícia Militar Ambiental (PMA), Ednilson Paulino Queiroz, socorreu na manhã deste sábado (4), um filhote de onça-parda vítima de atropelamento, na MS-040, em Santa Rita do Pardo.

O animal foi encontrado ferido, ao lado de outro filhote, que estava totalmente estraçalhado. Quando a onça foi socorrida, fazia aproximadamente uma hora do atropelamento.

O animal possuía vários ferimentos provocados pelo atropelamento, aparentemente com ossos quebrados. O filhote foi envolvido em um tecido e foi removido ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Campo Grande, onde ainda chegou com vida e recebe atendimento médico veterinário.

De acordo com a PMA, a rodovia MS-040 atualmente é uma estrada com grande índice de atropelamento de animais silvestres. Somente hoje, o policial que socorreu o filhote de onça verificou mais três animais mortos, atropelados entre a madrugada e às 10h30. Foram eles: um tatu-peba, um filhote de tamanduá-bandeira e uma seriema. Várias carcaças de animais são encontradas no acostamento da rodovia, especialmente, de antas.