Fim da angústia : funcionários da Omep e Seleta recebem salários

E o tão esperando salário foi depositado. Na segunda-feira (09) o advogado Rubylan Oliveira, integrante do Departamento Jurídico do Senalba-MS havia tranquilizado as trabalhadoras da Seleta e Omep afirmando que logo o pagamento estaria na conta, e agora está. De acordo com o pagamento referente ao mês de dezembro foi depositada na conta das trabalhadoras nesta terça-feira (10).

Durante reunião na Câmara dos Vereadores na última sexta-feira (6) o prefeito Marquinhos Trad explicou para as centenas de trabalhadoras Omep e Seleta que lá estavam como irá funcionar o pagamento das valores atrasados. A promessa era de q eu o dinheiro seria repassado para as prestadoras de serviço ainda na sexta, mas como folha de pagamento das trabalhadoras só foi protocolada ontem na Secretaria Municipal de Educação (Semed) o pagamento só saiu hoje.

Os funcionários voltaram a trabalhar nessa segunda-feira após uma liminar reverter a decisão, temporariamente, do Ministério Público. O órgão teria dado um prazo para que a prefeitura fizesse um levantamento da quantidade necessária de funcionários em cada repartição.