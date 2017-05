Fim de semana de vários ritmos no Sesc Morada dos Baís

A programação musical do Sesc Morada dos Baís, neste fim de semana, traz Guga Borba e o Bando de Selvino que se apresentam hoje (19).

“Eu como artista fico muito feliz pelo convite do Sesc e poder mostrar meu trabalho para o público em um local de fácil acesso e entrada gratuita, que proporciona às pessoas entretenimento de qualidade. Entendo que é um espaço muito importante para fomento e formação dessa cultura nova”.

No sábado (20), a animação fica por conta da Banda Avant. Formada em 2014 na capital sul-mato-grossense, a banda se lançou na noite campo-grandense já deixando toda sua singularidade no ar com a mistura do pop-rock com a levada funk norte americana.

Constituída por Thiago Silva, Clayton Scatolin, Lucas Ricci, Felipe Soares e Flip Quadros, a Banda Avant traz em seu repertório, o estilo pop-rock nacional e internacional com levada funk, das últimas décadas. O show é dinâmico, dançante e animado do começo ao fim.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms