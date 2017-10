A manhã deste sábado (21) amanheceu nublado em todo o Estado e com chuvas em algumas regiões. Conforme as informações do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) as temperaturas caem, mas o tempo continua abafado.

Campo Grande amanheceu com chuva em alguns bairros e o céu continua parcilmente nublado. No período da tarde o clima deve continuar com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima na Capital é de 19°C e a máxima não deve passar dos 34°C, a umidade relativa do ar varia de 90% a 40%.

Nas demais regiões do Mato Grosso do Sul, o dia também amanheceu nublado existe a possibilidade de mais pancads de chuva a tarde. Com ligeiro declínio as temperaturas variam de 18°C a 39°C. A umidade relativa do ar varia de 90% para 40%.

No domingo (22) o clima não deve mudar e as chuva continuam em todo o Estado.