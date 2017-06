Fim do e-Sedex, correios encerra serviço nesta segunda

Correios encerra nesta segunda-feira (19), um de seus principais serviços, o e-Sedex, serviço de encomenda expressa dos Correios para produtos adquiridos pela internet e com até 15 quilos, com preços diferenciados para as lojas online que contratassem este serviço.

O e-Sedex foi lançado em 2000 e a entrega era feita em 3 dias.

O fim de produto é mais uma das muitas ações dos Correios para tentar sanar as finanças da empresa. Em março, a empresa anunciou o fechamento de 250 unidades, em municípios com mais de 50.000 habitantes. O Plano de Demissão Voluntária dos Correios já teve mais de 7.000 adeptos. Na semana passada o presidente da instituição, Guilherme Campos, disse que os Correios devem fechar 2017 em seu quinto ano seguido de prejuízo, desta vez de 1,3 bilhão de reais. Nos primeiros quatro meses deste ano, o prejuízo foi de 800 milhões de reais.

Veja a nota dos Correios:

"A partir da próxima segunda-feira (19), em virtude da aprovação da nova Política Comercial dos Correios, o serviço e-SEDEX será descontinuado. Dessa forma, todas as postagens de encomendas deverão ser realizadas por SEDEX ou PAC.

Além desses serviços, os Correios possuem parcerias com os maiores marketplaces do país e prosseguem com a implantação do novo serviço Correios Log - Comércio Eletrônico, também conhecido como e-Fulfillment, que possibilita à loja virtual ter toda a sua operação de armazenamento, preparação de pedido, postagem e logística completamente realizada pelos Correios, com otimizações operacionais e de custos para os clientes.

Mantendo o compromisso de transparência com os seus clientes, os Correios reforçam a parceria com o comércio eletrônico, e afirmam que continuarão a ser a empresa mais acessível ao e-commerce em todo o Brasil. As mudanças da nova Política Comercial da estatal visam atender melhor ao comércio eletrônico, destinando pacotes de encomendas específicos para os clientes desse setor, como os serviços SEDEX, PAC e Logística Reversa, que atendem às diversas necessidades de preços e prazos dos lojistas, além dos consumidores finais."