O dia amanheceu nublado neste sábado (18) em Campo Grande e no interior de Mato Grosso do Sul, com termômetros marcando 20°C. Para o sábado a previsão é de pancadas de chuva durante o dia.

Segundo o Instituto (Inmet), hoje o tempo continua com pancadas de chuva em todo o Estado e declínio nas temperaturas, especialmente as máximas.

A temperatura mínima na Capital pode chegar a 20°C e a máxima a 25°C. No Estado a temperatura mínima prevista é de 18° C e a máxima deve atingir 28°C.