Final de semana é de tempo quente e chuva em MS

O domingo (8) será de tempo quente em Campo Grande e na maior parte de Mato Grosso do Sul. Nos próximos dias as temperaturas continuam altas com máxima de 38°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) há possibilidade de pancadas de chuva, principalmente durante a tarde devido ao calor e umidade.

No Estado, a temperatura máxima pode chegar a 38°C e a mínima prevista é de 18°C. Em Campo Grande a temperatura máxima de 34°C e a mínima é de 22°C, com umidade relativa do ar entre 40% e 80%.