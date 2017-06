Final de semana será de sol e tempo seco

O dia amanheceu com céu claro neste sábado (24), em Campo Grande. No interior do de Mato Grosso do Sul a previsão é que o dia comece com céu entre poucas nuvens. O final de semana será de tempo seco em todo o Estado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o domínio de um sistema de alta pressão inibe o desenvolvimento de nuvens e mantém a umidade relativa do ar baixa que chega a 30%. Durante a tarde as temperaturas serão amenas, apesar do sol e as madrugadas continuam mais frias.

Na Capital o dia começou com os termômetros marcando 18°C, já a temperatura máxima prevista para Campo Grande é de 29°C. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura máxima pode chegar a 31°C e a mínima é de 12°C.